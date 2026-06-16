Eduardo diz que condenação é ‘nula’ e que não recebeu citação para se defender

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse que não recebeu citação para se defender sobre a acusação de interferência na tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o seu pai, Jair Bolsonaro, foi sentenciado no final de 2025. Segundo ele, tudo o que ficou sabendo foi pela imprensa. “São suposições e tese e, para mim, esse processo nunca se iniciou, porque um processo só se inicial com uma citação e, sem ela, não tem condição de me defender do que estão me acusando”, disse o filho do ex-presidente em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan.

Nesta terça-feira (16), por unanimidade, a Primeira Turna do STF condenou o ex-deputado federal a quatro anos e dois meses de prisão. Votaram o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Eduardo, que se considera como perseguido político e mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, voltou a critida o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que ele não pode mais continuar jogando esse jogo e fazendo “chacota em rede nacional em que ele é vítima e julgador ao mesmo tempo”. Ele destacou o caso da também ex-deputada, Carla Zabelli, que foi solta na Itália e teve o pedido de extradição negado, e a Justiça italiana classificou a decisão de Moraes contra ela como “parcial”

“O processo todo é nulo e, por isso, eles não me mandaram a carta rogatória”, disse o ex-deputado que classificou que Moraes deve ter “muito medo” de mandar o documento para os Estados Unidos, porque quando for analisado pela Justiça norte-americana, vão ver que o “Brasil condena os outros sem nem citar”.

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