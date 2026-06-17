Eduardo pede a Trump que imponha sanções contra Moraes: ‘Figura autoritária’

O ex-deputado publicou um vídeo em suas redes sociais direcionado ao presidente norte-americano após ser condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo STF

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (17) pedindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que imponha sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Presidente Donald Trump, por favor, reimponha sanções contra esta figura autoritária”, disse o ex-deputado sobre o ministro.

Na terça-feira (16), por unanimidade, a Primeira Turna do STF condenou o ex-deputado federal a quatro anos e dois meses de prisão. Votaram o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Em entrevista à Jovem Pan na noite de terça, Eduardo disse que não recebeu citação para se defender sobre a acusação de interferência na tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o seu pai, Jair Bolsonaro, foi sentenciado no final de 2025. Segundo ele, tudo o que ficou sabendo foi pela imprensa.

No vídeo, ele critica Moraes e diz que não tem o que temer, já que a Justiça dos EUA não recebeu nenhum processo do ministro, já que não há nenhuma indagação a ser feita contra ele.

Por fim, ele pede ajuda de Trump com a volta do “Global Magnitsky Act”, uma legislação dos Estados Unidos que permite ao governo norte-americano impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras acusados de graves violações de direitos humanos ou corrupção. “Presidente Trump, por favor, volte com o Global Magnitsky Act. Essas pessoas são violadoras dos direitos humanos”, declarou.

Reação de Trump

No G7, que acontece na França, o presidente norte-americano confundiu, também nesta terça, Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro, ao comentar a decisão recente do STF, demonstrando estar informado sobre a determinação de prisão de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. […] Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr.”, declarou Trump ao se despedir do evento, em meio a perguntas sobre a situação política brasileira.

“Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele.”, acrescentou.