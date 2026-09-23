Quaest: Michelle tem 26% e Leila, 19% na disputa pelo Senado no DF
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Michelle Bolsonaro (PL) com 26% das intenções de voto para o Senado pelo Distrito Federal, seguida por Leila do Vôlei (PDT), com 19%.
Na sequência, Erika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL) aparecem com 15% cada. Considerada a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Leila, Erika e Bia estão tecnicamente empatadas.
Na comparação com o levantamento anterior, Michelle permaneceu com 26%, enquanto Leila oscilou de 17% para 19% e Erika passou de 13% para 15%. Bia Kicis foi de 11% para 15%, uma variação nominal de quatro pontos percentuais.
Confira os números
- Michelle Bolsonaro (PL): 26% — eram 26%
- Leila do Vôlei (PDT): 19% — eram 17%
- Erika Kokay (PT): 15% — eram 13%
- Bia Kicis (PL): 15% — eram 11%
- Sebastião Coelho (Novo): 2% — eram 2%
- Ronaldo Fonseca (PSD): 1% — era 1%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 1% — era 1%
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 1% — era 0%
- Zanata (PSTU): 0% — era 0%
- Tiago (Agir): 0% — era 0%
- Marley (Avante): 0% — era 0%
- David Horn (PCO): 0% — era 0%
- Branco, nulo ou não vai votar: 9% — eram 13%
- Indecisos: 11% — eram 16%
Como serão eleitos dois senadores pelo Distrito Federal, cada eleitor pode votar em dois candidatos diferentes. Na pesquisa estimulada, a Quaest considera as menções à primeira e à segunda vagas em um resultado combinado que soma 100% e mantém a proporção entre candidatos, brancos, nulos e indecisos.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 56% dos eleitores não souberam citar um nome, ante 63% no levantamento anterior.
A Quaest ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número DF-02596/2026.
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