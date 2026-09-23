Zema e Caiado criticam ausência de Lula e Flávio Bolsonaro em novo debate

Candidatos cobraram a participação dos adversários, evitaram ataques entre si e apresentaram propostas para segurança pública

Os candidatos à Presidência Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) criticaram as ausências do presidente Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate VEJA e VOTE, realizado nesta quarta-feira (23), em São Paulo.

Caiado afirmou que Lula e Flávio evitam os debates porque, segundo ele, teriam de responder sobre uma série de polêmicas. O candidato do PSD citou episódios envolvendo o Banco Master e fez críticas relacionadas ao STF, além de mencionar casos associados aos dois adversários.

Zema também questionou as ausências e afirmou que o comportamento de Lula e Flávio Bolsonaro não é compatível com quem pretende ocupar o principal cargo do país. Apesar das críticas aos adversários, Zema e Caiado mantiveram um clima amistoso entre si. Os dois evitaram ataques diretos e chegaram a elogiar as respectivas gestões à frente dos governos de Minas Gerais e Goiás.

Segundo turno

Os dois candidatos também foram questionados sobre quem apoiariam em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Caiado evitou escolher um dos dois e comparou a possibilidade de apoiar Lula ou Flávio a “apostar no Tigrinho”. Zema concentrou o discurso na oposição ao atual presidente, mas também não declarou diretamente apoio a Flávio Bolsonaro.

Segurança pública

Na área de segurança, Caiado propôs a criação de uma polícia sul-americana integrada para combater o crime transnacional. O candidato também defendeu o uso de sistemas de vigilância e inteligência artificial para identificar suspeitas de enriquecimento ilícito.

Caiado responsabilizou ainda o governo petista pelo avanço da criminalidade e pelo endividamento das famílias brasileiras.

Zema defendeu o endurecimento das penas para crimes como roubo de celulares e uma política prisional inspirada no modelo adotado em El Salvador.

Os dois candidatos também defenderam a classificação de facções criminosas como organizações terroristas e parcerias com os Estados Unidos no combate ao crime organizado.

STF e eleições

Zema comentou ainda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou, nesta quarta-feira, a retirada de vídeos publicados pela campanha nas redes sociais a partir de uma propaganda eleitoral divulgada em agosto. O candidato afirmou que continuará fazendo críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Caiado, por sua vez, rejeitou qualquer possibilidade de intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras e defendeu que a disputa presidencial seja decidida exclusivamente pelos eleitores.

Ausências

Augusto Cury (Avante), que havia confirmado presença, cancelou a participação para viajar a Belo Horizonte e comparecer ao velório do amigo e empresário Bruno Avelar, morto em um acidente aéreo. Renan Santos (Missão) recusou o convite para participar do debate.