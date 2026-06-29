Em encontro com Flávio Bolsonaro, Milei diz que ‘onda azul’ vai chegar ao Brasil
O senador Flávio Bolsonaro (PL) se encontrou nesta segunda-feira (29) com o presidente da Argentina, Javier Milei, na residência oficial da Presidência, a Quinta de Olivos. O pré-candidato ao Palácio do Planalto cumpre uma série de agendas no país vizinho.
Durante a reunião, Milei afirmou ter certeza de que a “onda azul” irá chegar ao Brasil esse ano, fazendo referência à cor normalmente associada a partidos de direita na América do Sul.
Por sua vez, Flávio disse que a vitória de partidos de direita no continente é um “basta” em governos de esquerda. O brasileiro também falou ao presidente da Argentina que a eleição de outubro será “a última peça que falta no mapa da direita no continente”.
O senador fica no país até amanhã e ainda deve encontrar Milei de novo na noite desta segunda-feira.
Neste domingo (28), Flávio discursou na abertura da Latin America Chairmen’s Conference, evento da comunidade judaica global, em Buenos Aires, e teceu elogios ao mandatário argentino.
O postulante à Presidência destacou as recentes vitórias da direita na América do Sul, como no Peru e na Colômbia, e disse que os brasileiros sentem “inveja” de seus vizinhos sul-americanos.
“Nós, brasileiros, olhamos para esse mapa hoje com um pouco de inveja. Porque, enquanto nossos vizinhos, um a um, escolhem a liberdade e a ordem, o Brasil ainda está preso ao passado. Somos a peça que falta nesse mapa. E estou aqui para dizer, sem rodeios: em outubro, isso muda”, disse Flávio Bolsonaro.
‘Irmão da Argentina’
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as medidas econômicas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o Brasil voltará a ser “irmão da Argentina”.
“Enquanto o presidente Milei punha ordem na casa, Lula desordenava a nossa”, afirmou o senador, criticando os patamares das taxas de juros de cartões de crédito no mercado brasileiro.
“Quero terminar dizendo algo que falei na semana passada, na Marcha para Jesus: a partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão da Argentina mais do que nunca”, disse.
Lula é antissemita, acusa Flávio
Em tom de pré-campanha e mirando a eleição presidencial de 2026, o senador criticou a atual condução da política externa e da segurança pública no Brasil, projetando uma guinada ideológica em caso de vitória nas urnas em outubro.
O senador repudiou o posicionamento oficial do governo brasileiro em fóruns internacionais a respeito do conflito na Faixa de Gaza: “Ali disse uma frase que quero repetir em voz alta e clara, porque falo com convicção: Lula é antissemita.”
“No meu primeiro dia como presidente, vou retirar as credenciais e o embaixador do Brasil em Teerã, e restabelecer o novo embaixador de Israel em Brasília. Em 2027, o Brasil não só voltará a ter embaixador perante Israel, mas dará o passo de mover sua embaixada para a capital de Israel, Jerusalém”, disse.
*Com informações do Estadão Conteúdo