Em igreja em SP, Flávio faz oração a Bolsonaro e clama por 'espada da Justiça' nos 3 Poderes

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez nesta segunda-feira, 7, uma oração ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente cumprindo pena em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Flávio pediu que Deus levasse sua “espada da Justiça” à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ele participou de culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo, ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Flávio Bolsonaro foi recebido com manifestações de apoio do público e iniciou sua fala mencionando a família. Ao citar o apóstolo Valdemiro Santiago, afirmou que “Deus usa algumas pessoas, como o apóstolo Valdemiro, para ser um instrumento aqui de confirmação da existência de Deus”.

Antes de iniciar a oração, o candidato disse que preferia não fazer um discurso que pudesse ser interpretado de forma equivocada. “É por isso que eu prefiro vir aqui nesse púlpito e apenas pedir para fazer uma oração com cada um de vocês”, afirmou.

“Que no dia da Independência do Brasil, o Senhor visite o presidente Bolsonaro, meu Pai, assim como visitar cada pessoa que está aqui ouvindo”, disse Flávio.

O candidato também pediu que Deus “afaste todo espírito mal desse País” e afirmou: “Que o Senhor leve a sua espada da justiça, na Praça dos Três Poderes em Brasília”.

Flávio citou ainda versículo 4 do capítulo 29 do Livro dos Provérbios da Bíblia, e associou Justiça à carga tributária. “Quando o governo é justo, a nação se alegra. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação sofre”, disse.

Na oração, o presidenciável pediu também que os governantes atuem para gerar empregos e ampliar oportunidades para jovens. “Que o Senhor possa usar os governantes desse País para mudar os ambientes do Brasil, para que muitos empregos possam ser gerados”, afirmou.

Ao fim da oração, Flávio foi novamente ovacionado pelo público. Em alguns momentos da participação, pessoas se exaltaram e gritaram a ponto de ser necessária a intervenção de seguranças e do próprio Valdemiro para conter as manifestações.