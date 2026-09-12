Em plano de governo, Haddad propõe Farmácia Popular 4.0 e redução da fila em hospitais
O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) promete lançar o programa Farmácia Popular 4.0 e reduzir a fila de espera por consultas e procedimentos com especialistas no estado. Os detalhes do plano de governo para o setor devem ser anunciados neste sábado (12) em um evento na capital paulista.
De acordo com o plano de governo, a ideia é aumentar a oferta de remédios para a população de baixa renda, oferecendo teleconsultas e exames para pacientes que fazem acompanhamento de doenças crônicas. A proposta também prevê levar o programa para periferias e regiões de maior vulnerabilidade, com unidades móveis e cabines digitais.
Haddad ainda pontuou como uma das prioridades um plano para a redução da fila de espera para o atendimento médico em ambulatório de especialidades. A ideia é criar um sistema de espera baseado em critérios clínicos públicos e com comunicação direta com os pacientes. Como antecipado pela Jovem Pan, o programa de governo prevê sugestões já implementadas pelo Palácio do Planalto, como o programa Agora Tem Especialistas.
Integração com o SUS
Fernando Haddad também quer fazer uma integração de serviços públicos, com hospitais, unidades de atendimento e ambulatórios usando um sistema de prontuário eletrônico único. O petista ainda promete a modernização do SAMU-192, com conectividade a UTIs e a uma rede estadual integrada, com uso de inteligência artificial e prontuários eletrônicos para tentar reduzir o tempo de resposta nas emergências.
Para o paciente, Haddad quer lançar o SUS Paulista, para o monitoramento da mesma equipe médica que já acompanha o cidadão. Há ainda a promessa de unificação de exames, prontuários e receitas médicas pelo sistema do Meu SUS Digital.
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