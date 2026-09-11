‘Na época deles, bandido virou banqueiro; no meu, prisioneiro’, diz Lula sobre gestão Bolsonaro

O chefe do Executivo comentou sobre o escândalo do Banco Master e dos descontos em benefícios do INSS durante comício em Porto Alegre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (11) que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, se tornou um presidiário no governo dele, enquanto que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ele havia sido transformado em banqueiro. A fala do presidente faz parte da estratégia de Lula de se descolar do escândalo, que agora contamina uma crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eles criaram um banqueiro chamado Vorcaro, em 2019. Na época deles, o bandido virou banqueiro. No meu mandato, ele virou prisioneiro, porque foi o maior golpe da história desse país”, disse o presidente em um comício em Porto Alegre (RS).

Lula também falou sobre o escândalo das fraudes em descontos associativos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). De acordo com ele, os criminosos foram criados e ficaram ricos durante a gestão de Bolsonaro, com a trama sendo desmontada e os envolvidos presos durante a gestão petista.

“A direita tentou jogar nas nossas costas a responsabilidade da corrupção na Previdência Social”, disse o candidato à reeleição.

Lula participou de um comício no Centro Histórico de Porto Alegre. Ele esteve acompanhado da candidata apoiada por ele ao Palácio Piratini, Juliana Brizola (PDT), e dos dois candidatos governistas ao Senado: Paulo Pimenta (PT) e Manuela d’Ávila (PSOL).