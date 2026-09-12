Gilmar pede a Fachin acesso ao celular de Vorcaro antes de julgamento de Moraes

Ministro quer que todos os integrantes do STF tenham acesso aos dados do aparelho do banqueiro antes da análise sobre possível investigação de Moraes no caso Master

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu neste sábado (12) que o presidente da Corte, Edson Fachin, adote as “providências necessárias” para que todos os magistrados tenham acesso aos dados brutos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro antes do julgamento da próxima terça-feira (15), que definirá se o ministro Alexandre de Moraes deve ser investigado por suposto envolvimento com o caso Master

Gilmar faz coro ao ministro Cristiano Zanin, que pediu as informações duas vezes na sexta-feira (11). “Reitero, no ponto, os fundamentos deduzidos pelo eminente ministro Cristiano Zanin, no sentido de que tal providência é necessária para que seja assegurado a todos os ministros o conhecimento de todas as informações relevantes para o julgamento”, afirmou.

O pedido surge após Fachin pedir para o relator do caso, André Mendonça, retirar o sigilo das investigações do caso do Banco Master. “Dá-se notícia de que foi fornecida ao gabinete do eminente ministro André Mendonça cópia da mídia extraída do aparelho celular do investigado Daniel Vorcaro, sem que idêntico acesso tenha sido franqueado aos demais ministros”, argumenta Gilmar.

O decano da Corte pede que, caso os dados não sejam fornecidos por Mendonça, “que se requisite à Polícia Federal, com urgência, por intermédio da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (CINQ/PF), o fornecimento das aludidas cópias”.

Mendonça respondeu a Zanin ainda na sexta-feira afirmando que o material está lacrado. Ele acrescentou ainda que nunca o manuseou e que o objetivo da cópia é servir como “contraprova” caso os originais sejam perdidos.

Ele disse ainda que disponibilizar a íntegra dos dados encontrados no celular de Vorcaro pode prejudicar investigações que estão em curso.

“[A medida] Resultaria na violação do dever estatal de investigar as condutas penalmente relevantes, uma vez que comprometeria o sigilo e a eficiência da persecução penal, dando azo a inúmeras possibilidades de mácula aos procedimentos investigatórios” Ministro André Mendonça

Ele negou que haja “violação da igualdade entre os julgadores”, ou seja, de que teria mais informações para julgar o caso do que outros ministros.

“Este relator também não tem acesso aos elementos de informação que não estejam devidamente formalizados”, disse, acrescentando que a defesa de Vorcaro tem acesso à cópia da íntegra do celular porque o material é devolvido aos advogados após a extração dos dados.

Por fim, Mendonça afirmou que os demais ministros têm acesso, na íntegra, “a todo o material utilizado para o julgamento da próxima terça-feira”.

Em paralelo, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Mendonça protege “determinado grupo político” ao liberar só parte dos processos.

“O levantamento seletivo e direcionado do sigilo realizada pelo Ministro André Mendonça, na proteção ostensiva de determinado grupo político, repete a ilegal conduta de direcionamento dos acordos de colaboração premiada e de determinações de diligências de investigação de ofício contra alvos predeterminados”, disse.