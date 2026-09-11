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Política

A comemoração e a cobrança de petistas após a derrubada do sigilo do Caso Banco Master

Petistas pretendem explorar documentos em propagandas e redes sociais, mas defendem abertura total dos dados sobre investimentos de Daniel Vorcaro no filme Dark Horse

João Vitor Revedilho

Presidente Lula (PT), candidato à reeleição
Presidente Lula (PT), candidato à reeleição JORGE FERREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Aliados de Lula comemoraram a derrubada do sigilo de parte dos inquéritos do Caso Banco Master, divulgados nesta sexta-feira (11). A documentação foi liberada após um pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, atendido pelo ministro relator do caso, André Mendonça.

O principal ponto de interesse do PT está nos documentos que mostram que o senador Flávio Bolsonaro (PL) se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro antes do pedido de R$ 134 milhões. A informação deve ser explorada pela cúpula petista nas propagandas partidárias e também em publicações de aliados e apoiadores nas redes sociais.

A avaliação dentro do partido é que os documentos podem ser usados para reforçar a ofensiva política contra Flávio em meio à disputa presidencial.

Apesar da comemoração, existe uma incógnita dentro do PT em relação ao conteúdo que ainda não foi divulgado. A quebra de sigilo atingiu apenas parcialmente os documentos relacionados aos investimentos feitos por Vorcaro no filme Dark Horse. Até o momento, somente a petição inicial está disponível. Provas e outras informações consideradas relevantes para o caso continuam sob sigilo.

Por isso, a orientação de aliados é manter a pressão pela quebra total dos sigilos do caso. A avaliação é que a divulgação completa da documentação pode trazer novos elementos que podem atingir o senador da República e, que quebra, segurar o crescimento dele nas pesquisas.

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