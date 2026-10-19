Em quais estados Flávio Bolsonaro venceu no primeiro turno de 2026
Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno presidencial na frente em 15 unidades da Federação, consolidando vantagem territorial principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
O senador pelo Rio de Janeiro venceu em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os quatro estados do Sudeste.
No Sul, ficou à frente em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, venceu em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Flávio também liderou em Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, quatro dos sete estados da Região Norte.
Seu maior percentual ocorreu em Roraima, com 71,06%. Também superou 60% em Acre, Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina.
No resultado nacional, Flávio recebeu 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos, e enfrenta Lula (PT) no segundo turno.
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