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Em quais estados Flávio Bolsonaro venceu no primeiro turno de 2026

Senador do PL liderou em todo o Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também em quatro estados da Região Norte

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Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva Bruno Peres/Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno presidencial na frente em 15 unidades da Federação, consolidando vantagem territorial principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O senador pelo Rio de Janeiro venceu em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os quatro estados do Sudeste.

No Sul, ficou à frente em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, venceu em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Flávio também liderou em Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins, quatro dos sete estados da Região Norte.

Seu maior percentual ocorreu em Roraima, com 71,06%. Também superou 60% em Acre, Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina.

No resultado nacional, Flávio recebeu 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos, e enfrenta Lula (PT) no segundo turno.

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