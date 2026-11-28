Presidente do PL contou que políticos do entorno do capitão da reserva também concordaram com o encontro

O dirigente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse neste sábado (28) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está de acordo com o seu encontro com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião está prevista para terça-feira (1º).

À Jovem Pan, Valdemar contou que também conversou com políticos do entorno de Bolsonaro. Eles também deram aval para a reunião com Lula. Segundo o presidente nacional do PL, todos estão de acordo em “fazer o país ir para frente”.

“Falei com todo mundo”, disse Valdemar sobre os congressistas do PL.

Perguntado sobre o assunto a ser tratado na reunião, Valdemar disse à Jovem Pan que precisa “resolver a questão do nosso pessoal preso” em referência aos condenados pelo 8 de Janeiro. O dirigente partidário afirmou “ser uma questão política” e mencionou que Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram anistiados.

“Lula, se tiver boa vontade, consegue resolver isso”, afirmou.

Valdemar destacou que o partido terá a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 121 congressistas, e no Senado, com 28 parlamentares, a partir de 2027. Pontuou, portanto, a necessidade de diálogo para Lula ter governabilidade.

“Queremos que o país vá para frente. (…) Vamos ser oposição, mas tudo que for de interesse ao país, vamos votar a favor”, declarou.

Procurada pela Jovem Pan para confirmar o encontro, a assessoria do Palácio do Planalto não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.