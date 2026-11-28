Bolsonaro deu aval para reunião com Lula, diz Valdemar Costa Neto
O dirigente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse neste sábado (28) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está de acordo com o seu encontro com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião está prevista para terça-feira (1º).
À Jovem Pan, Valdemar contou que também conversou com políticos do entorno de Bolsonaro. Eles também deram aval para a reunião com Lula. Segundo o presidente nacional do PL, todos estão de acordo em “fazer o país ir para frente”.
“Falei com todo mundo”, disse Valdemar sobre os congressistas do PL.
Perguntado sobre o assunto a ser tratado na reunião, Valdemar disse à Jovem Pan que precisa “resolver a questão do nosso pessoal preso” em referência aos condenados pelo 8 de Janeiro. O dirigente partidário afirmou “ser uma questão política” e mencionou que Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram anistiados.
“Lula, se tiver boa vontade, consegue resolver isso”, afirmou.
Valdemar destacou que o partido terá a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 121 congressistas, e no Senado, com 28 parlamentares, a partir de 2027. Pontuou, portanto, a necessidade de diálogo para Lula ter governabilidade.
“Queremos que o país vá para frente. (…) Vamos ser oposição, mas tudo que for de interesse ao país, vamos votar a favor”, declarou.
Procurada pela Jovem Pan para confirmar o encontro, a assessoria do Palácio do Planalto não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.
Assuntos
continue lendo
- Bolsonaro passa a receber dieta cremosa, mas segue sem previsão de alta Jovem Pan · há 58 minutos
- PF prende Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master, em Brasília Matheus Alleoni · há 1 hora
- Lula nega que convidaria Levy para Fazenda e afirma que Trabuco é de confiança Estadão Conteúdo · há 6 horas
- Após definir Fazenda e Casa Civil, Lula acerta ida de Alckmin para Segurança Pública Matheus Alleoni · há 7 horas