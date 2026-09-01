Esposa de Moraes fazia uso de cotas de duas aeronaves de US$ 6,8 mi de Vorcaro

As informações encontradas fazem parte de um relatório da Polícia Federal que divulgou conversas do banqueiro com o ministro do STF

Ministro do STF Alexandre de Moraes, ao lado da esposa Viviane Barci, quando chegou para sabatina no Senado que assegurou seu cargo

Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro, mostraram que um contrato de até R$ 50 milhões entre a Viking Participações e o escritório Barci de Moraes, de Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, envolveu o uso de duas aeronaves cujas cotas são de aproximadamente US$ 6,8 milhões.

As informações constam no relatório da PF divulgado nesta terça-feira (1º). Este contrato seria diferente da que o ministro editou do de R$ 131 milhões em serviços advocatícios com o escritório de sua esposa e o dono do Banco Master.

O relatório indica que as conversas começam no dia 13 maio de 2025, quando Vorcaro envia uma minuta do contrato ao advogado Leonardo Palhares, do Master. Em 16 de maio, Palhares responde: “duas minutas para vc escolher o deal”.

Segundo a PF, na sequência, Palhares mostra as duas opções. A primeira com entrega dos ativos e transferência de todas as partes, com Vorcaro na opção de recompra por R$ 1,00 caso o contrato de honorários não seja cumprido. Já a segunda, entrega dos ativos, no entanto a transferência seria concretizada apenas após cumprimento do contrato.

O banqueiro então responde dizendo que a primeira opção não vale. “Opção 1 não é o negocio. Os ativos são deles…já”, escreve Vorcaro. Os ativos citados, segundo o documento, seriam dois bens vinculados às empresas F24 (da aeronave modelo Legacy 650) e F53 (do helicóptero EC 155 B1).

As suas empresas são parte de uma empresa chamada Prime. Um dos sócios de Vorcaro na empresa, identificado como Marcos, envia ao banqueiro um recorte de conversa que ele teve com Viviane Moraes na qual ele questiona se “estão gostando da utilização das cotas de vcs”. Viviane então responde que “Sim, estamos gostando muito”.