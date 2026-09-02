Ex-dono da Reag fecha acordo de delação com PGR sobre caso Master
A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou nesta quarta-feira (2) um acordo de colaboração premiada com João Carlos Mansur, ex-dono da Reag Investimentos, no âmbito das investigações sobre o Banco Master.
A defesa de Mansur havia enviado a proposta à PGR no fim de agosto. Os documentos apresentados pelos advogados detalham crimes financeiros investigados no caso Master e apontam o destino de parte dos recursos movimentados pelo esquema.
Com a assinatura, o acordo ainda precisa passar pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por analisar a homologação da colaboração.
Segundo a proposta apresentada anteriormente, o principal implicado é Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e apontado pelas investigações como figura central no esquema de fraudes financeiras.
A colaboração também indica o caminho percorrido por parte do dinheiro, incluindo fundos de investimento no exterior.
Reag e caso Master
A Reag Investimentos, posteriormente rebatizada como CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., foi liquidada pelo Banco Central em janeiro de 2026.
A empresa também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes relacionadas ao Banco Master.
Na ocasião, o Banco Central afirmou que a liquidação extrajudicial foi motivada pela identificação de infrações graves às regras de funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.
A Reag era classificada no segmento S4 da regulação prudencial e tinha baixa relevância sistêmica, com menos de 0,001% dos ativos totais ajustados do mercado financeiro brasileiro.
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