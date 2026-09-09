Ex-ministro de Lula: conheça Rui Costa, candidato ao Senado

Rui foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na Bahia, ao lado de lideranças operárias locais

Rui Costa dos Santos (PT) é candidato a senador pelo estado da Bahia e é um dos nomes mais influentes da política do estado.

Rui nasceu em Salvador no dia 18 de janeiro de 1963, crescendo no bairro popular da Liberdade. Filho de um metalúrgico e de uma dona de casa, iniciou seus estudos técnicos na Escola Técnica Federal da Bahia, onde se formou como técnico em química, antes de ingressar no curso de Economia da Universidade Federal da Bahia.

Trabalhou por anos no Pólo Petroquímico de Camaçari, ambiente em que iniciou sua atuação como líder sindical no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica (Sindiquímica). Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na Bahia, ao lado de lideranças operárias locais.

Sua carreira política em cargos públicos teve início em 2004, quando se elegeu vereador da capital baiana. Em 2007, assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia no primeiro governo de Jaques Wagner, atuando na interlocução com prefeituras e com o Poder Legislativo. Elegeu-se deputado federal em 2010, cumprindo mandato na Câmara dos Deputados até 2012, ano em que retornou à administração estadual baiana para chefiar a Casa Civil.

Em 2014, foi lançado candidato ao governo estadual e venceu a eleição no primeiro turno, feito que repetiu em 2018 ao ser reeleito governador com mais de 75% dos votos válidos, uma das maiores votações da história do estado.

Sua passagem pelo Palácio de Ondina, entre 2015 e 2022, foi caracterizada por um perfil técnico-gerencial, grandes obras de mobilidade urbana, como o Metrô de Salvador, a descentralização da rede hospitalar estadual e a liderança do Consórcio Nordeste durante a crise sanitária de 2020.

Período como ministro

Após concluir o segundo mandato no governo baiano, Rui Costa foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o cargo de Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República em janeiro de 2023.

No centro do governo federal em Brasília, tornou-se o principal responsável pela coordenação dos ministérios, pelo monitoramento de metas governamentais e pela execução do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), consolidando-se como um dos operadores administrativos mais influentes do Poder Executivo nacional.