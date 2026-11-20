O banqueiro está detido no Complexo Penitenciário da Papuda desde 4 de março de 2026

Ao analisar o caso, a Presidência da corte acompanhou a manifestação da PGR

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou o pedido de liberdade e manteve a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master,

Vorcaro está detido no Complexo Penitenciário da Papuda desde 4 de março de 2026. Ao analisar o caso, a Presidência da corte acompanhou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e concluiu que os motivos para manter o investigado atrás das grades continuam plenamente válidos e indispensáveis para assegurar a ordem pública, a instrução das apurações e a aplicação da lei penal.

A defesa do banqueiro argumentava que a manutenção do cárcere configurava excesso de prazo, apontando a inexistência de denúncia formal até o momento, além de sustentar a falta de atualidade dos episódios investigados.

Os advogados também sustentaram que o risco de reiteração de condutas ilícitas teria sido neutralizado na prática, diante do afastamento do executivo de suas atividades empresariais, da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master e do bloqueio de seu patrimônio. Com isso, requereram a revogação da prisão ou a imposição de medidas alternativas mais leves, como o uso de tornozeleira eletrônica ou restrições de contato.

No entanto, Fachin rejeitou os argumentos e pontuou que o tempo não enfraqueceu as suspeitas. Na decisão, destacou-se que as provas colhidas pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero continuam apontando Vorcaro como o “principal agente de comando, coordenação e decisão da organização criminosa investigada, na condição de gestor e controlador do Banco Master”.

Outro argumento utilizado para barrar a soltura foi o conjunto de evidências sobre interferências indevidas e obstrução da Justiça. A decisão chamou atenção para a cooptação de servidores de supervisão do Banco Central, que atuavam como uma espécie de consultores informais do banqueiro em troca de pagamentos disfarçados por contratos de consultoria simulados.

Além disso, Fachin também apontou para o núcleo operacional dedicado a monitorar pessoas de interesse do grupo e a executar “atos de intimidação contra concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas”, além de viabilizar o acesso antecipado a informações sobre operações policiais em andamento, conhecidos como “A Turma” e “Os Meninos”.