JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Flávio acusa TSE de ‘censura’ e desiste de ir ao debate da Globo

Candidato do PL anunciou que não irá ao evento em seus perfis nas redes sociais

Jovem Pan

Flávio Bolsonaro faz campanha em Chapecó
Flávio Bolsonaro Foto: ISABELA DA SILVA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, anunciou, na noite desta quinta-feira (1º), que desistiu de participar do debate realizado pela TV Globo, que acontecerá às 21h. Deu a declaração através de seus perfis nas redes sociais.

“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, escreveu.

A decisão de Flávio vem após algumas decisões da Justiça que mexeram com a composição do debate: a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial. A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.

A decisão atende a um pedido da Coligação Brasil Pronto Pra Mais e suspende o item 7 do regulamento do programa. O debate está mantido.

Para a ministra, a participação é facultativa, mesmo quando o candidato tenha concordado previamente com as regras. A ausência não pode gerar consequências que o pressionem a comparecer.

Já o ministro Gilmar Mendes determinou a participação de Renan Santos (Missão) no evento. Na decisão, ele argumentou que o candidato deveria ser convidado para a vaga do presidente Lula, que declinou o convite.

Assuntos

continue lendo

Prismada Lula e Flávio Bolsonaro Política Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente no 2º turno Pesquisa mostrou que chefe do Executivo registra 48% contra 45% do senador
  1. Fachin nega pedido de Flávio para afastar Dino de processos sobre ‘Dark Horse’ Agência Brasil · há 1 hora
  2. O que a legislação eleitoral determina sobre a presença de candidatos em eventos privados Jovem Pan* · há 2 horas
  3. AGU pede apuração da PGR e PF sobre suposto financiamento dos EUA em campanha anti-STF Estadão Conteúdo · há 2 horas
  4. Datafolha: Celina Leão sobe para 46% e Leandro Grass tem 22% no DF Jovem Pan · há 2 horas