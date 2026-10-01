Flávio acusa TSE de ‘censura’ e desiste de ir ao debate da Globo
O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, anunciou, na noite desta quinta-feira (1º), que desistiu de participar do debate realizado pela TV Globo, que acontecerá às 21h. Deu a declaração através de seus perfis nas redes sociais.
“Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes”, escreveu.
A decisão de Flávio vem após algumas decisões da Justiça que mexeram com a composição do debate: a ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia com identificação de candidato ausente no debate presidencial. A liminar também impede perguntas dirigidas a quem não comparecer.
A decisão atende a um pedido da Coligação Brasil Pronto Pra Mais e suspende o item 7 do regulamento do programa. O debate está mantido.
Para a ministra, a participação é facultativa, mesmo quando o candidato tenha concordado previamente com as regras. A ausência não pode gerar consequências que o pressionem a comparecer.
Já o ministro Gilmar Mendes determinou a participação de Renan Santos (Missão) no evento. Na decisão, ele argumentou que o candidato deveria ser convidado para a vaga do presidente Lula, que declinou o convite.
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