Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente no 2º turno

Pesquisa mostrou que chefe do Executivo registra 48% contra 45% do senador

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatados tecnicamente em eventual segundo turno. O chefe do Executivo registra 48% das intenções de voto. Já o parlamentar tem 45%.

Comparado com a rodada anterior, de 24 de setembro, Lula oscilou em um ponto percentual para mais. Flávio manteve-se estável.

O chefe do Executivo tinha 47%. Já o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro pontuava 45%.

De 28 a 30 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.506 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08039/2026.