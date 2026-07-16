Flávio afirma que foto com ‘Sicário’ de Vorcaro foi feita por IA

Na quarta-feira (15), o senador afirmou que não tem como saber quem é todo mundo que pede para tirar foto com ele

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quinta-feira (16), em uma transmissão ao vivo no Youtube, que sua foto com o “Sicário” do banqueiro Daniel Vorcaro foi feita por Inteligência Artificial (IA).

Em uma fala criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao dizer que Lula acredita que a IA só serve para manipular vídeos e fotos, ele negou a veracidade de sua foto com o “Sicário”. “Manipularam recentemente essa foto que eu estava sem camisa, de óculos escuro e queimado de praia do lado de um cara que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Quando fizeram a IA esqueceram de cortar o dedo do cara”, disse Flávio.

Em um vídeo publicado na quarta-feira (15), Flávio disse que não tem como saber quem é todo mundo que tira foto com ele, ao se defender sobre sua foto publicada ao lado do “Sicário”. “Eu tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né?”, falou.

Na legenda do vídeo, ele ainda reforçou que tira foto com quem pede, menos com Lula. “Mais uma narrativa para a gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que me pedir, só não faço com o Lula!”.

Foto com ‘Sicário’

Flávio apareceu em uma foto ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, homem que era responsável pelo núcleo de intimidação e violência da organização criminosa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A imagem foi publicada inicialmente pelo site ICL e depois confirmada pela Jovem Pan.

A foto teria sido tirada em 2022, em um hotel na zona do Rio de Janeiro. O senador respondeu em nota que recebe diversos pedidos de fotos todos os dias e que é “impossível saber quem é cada uma das pessoas que dele se aproxima”.

Inicialmente, Flávio também tinha afirmado na nota que não se sabe a procedência da foto ou se ela foi produzida por inteligência artificial.

Segundo a colunista do ICL Juliana Dal Piva, em parceria com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (CLIP), a foto passou por quatro ferramentas para comprovar que a imagem não foi gerada por inteligência artificial generativa. Outros testes usando a ferramenta InVID também não apontaram evidências de que a foto teria sido manipulada.