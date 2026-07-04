Flávio Bolsonaro admite ausência de Michelle na campanha de 2026

O pré-candidato pelo Partido Liberal nas eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro, e a cúpula do PL admitiram a ausência da ex-primeira-dama Michelle na campanha para presidência. A crise na família ficou maior com as recentes críticas da madrasta ao enteado, dizendo que ele a humilhou em telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido.”

Michelle também deixou a presidência no PL Mulher na terça-feira (30), após refletir com Jair Bolsonaro sobre o “momento em que estamos vivendo em nossa família”. Segundo ela, a decisão foi tomada para se dedicar aos cuidados de seu marido. Aliados dos dois admitem poucas chances de reconciliação.

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