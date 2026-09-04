Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre erra ao querer proteger Moraes por amizade

Candidato à Presidência pelo PL afirma que presidente do Senado prioriza a própria 'autoproteção' e defende abertura de impeachment contra ministro do STF

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (4) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), erra ao segurar os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por querer “proteger um amigo”, e não a Corte como instituição.

“Ele se equivocou. Queria proteger um amigo, em vez de proteger a instituição. Está perdendo uma grande oportunidade de resgatar a credibilidade não só do Senado, mas também de devolver o Supremo ao povo” Flávio Bolsonaro a jornalistas, durante visita a São Carlos, no interior de São Paulo

Flávio disse que Alcolumbre estaria mais preocupado com a própria “autoproteção” do que com a defesa das instituições.

“Alcolumbre está muito preocupado, assim como o Alexandre de Moraes, com a sua autoproteção. Lamento que ele tenha feito uma reunião longa com Moraes, pouco antes do plenário, em que parece que foi combinado alguma coisa com o Flávio Dino para tomar algumas ações ilegais contra mim”, falou, citando o também ministro Flávio Dino, a quem também critica com frequência.

O senador afirmou que fará uma “defesa intransigente” do STF e voltou a defender a abertura do processo de impeachment contra Moraes.

“Se a democracia chegou tão esculhambada a esse ponto, é por que o Senado não teve oportunidade de apreciar um dos 54 impeachments que existem na Mesa, especificamente sobre o Alexandre de Moraes”, disse.

Nesta semana, Alcolumbre usou as sessões do Senado para criticar as pressões que tem recebido para autorizar a abertura de um processo de impeachment contra o magistrado.

“Há muitas agressões que, como presidente do Senado, estou recebendo nos últimos dias. Apenas um comentário, num momento adequado, vou falar. Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para fazer um filme. E agora o culpado sou eu, o ministro Alexandre de Moraes”, disse Alcolumbre, durante sessão do Senado na quarta-feira (2).

Na ocasião, Alcolumbre não citou nomes. No dia do ocorrido, questionado sobre a quem direcionava a fala, ele respondeu: “Vocês sabem”.

O valor de R$ 130 milhões refere-se a uma quantia negociada por Flávio com Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que pretende contar a trajetória da eleição de Jair Bolsonaro em 2018.