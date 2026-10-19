Flávio Bolsonaro é a favor do fim da reeleição? Veja o que o candidato disse

Senador afirmou que apresentaria proposta para encerrar a possibilidade de reeleição presidencial e disse que não buscaria um segundo mandato

Flávio Bolsonaro afirmou que pretende apresentar uma proposta para acabar com a reeleição para presidente da República.

Durante entrevista na reta final da campanha, o candidato do PL disse que a medida valeria inicialmente apenas para a Presidência e que caberia ao Congresso decidir se a mudança seria estendida a governadores e prefeitos.

Flávio também declarou que, se eleito sob a regra atual de mandato de quatro anos, não disputaria uma reeleição consecutiva.

Questionado também sobre a possibilidade de ampliar o mandato presidencial para cinco anos, Flávio disse que, se prevalecer a regra atual de quatro anos, esse seria o período de um eventual governo. Segundo ele, a proposta inicial de fim da reeleição seria restrita à Presidência.