Flávio debocha de Lula por não usar celular, diz que governo é ‘analógico’ e presidente ‘desconectado’

Declaração foi dada durante uma live com a Daniella Marques, ex-assessora especial do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, debochou nesta quinta-feira (16) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não usar celular. Segundo ele, o ato se trata de uma ‘desconexão com o mundo”.

A declaração foi dada durante uma live com a Daniella Marques, ex-assessora especial do Ministério da Economia no governo de Jair Bolsonaro.

Marques também comentou sobre o fato e disse que hoje o futuro está na palma da mão, porque é por meio do celular que você se informa, absorve conhecimento e faz curso. “Internet é a infraestrutura do futuro para as pessoas para que elas cresçam e prosperem”, disse, ao relembrar uma fala de Lula em que ele se orgulhava de não usar celular.

“Os fatos das pessoas não terem internet, é avanguarda do atraso. E ele quer que as pessoas fiquem presas no atraso. O PT perpetua as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Resultado desses 18 anos é o abismo de desigualdade”, disse Marques.

Segundo Flávio, o governo Lula é totalmente analógico e Lula acha que a Inteligência Artificial só serve para manipular vídeos e fotos. Ele chegou a citar, sem mencionar diretamente a imagem, mas a foto dele que vazou ao lado do Sicário de Vorcaro. Segundo ele, a imagem não é real. “O cara tinha um dedo de 20 centímetro, quando fizera esqueceram de cortar o dedo para não cortar demais e ficar igual ao Lula”, disse Flávio.

Durante sua declaração, ele também falou sobre o Brasil por Elas. Sendo uma das essências, garantir o acesso a internet a pelo menos 70 milhões de internet que vão te rplataforma a sua disposição para resolver tudo o que estiver ao seu alcance que vai englobar proteção, segurança cuidado mobilidade social e também se desenvolver para ganhar autonomia financeira.