Flávio faz troca na comunicação de campanha, e Duda Lima assume o comando

Alexandre Oltramari e Eduardo Fisher deixaram a equipe do candidato do PL à Presidência

Essa é a segunda troca na equipe de comunicação de Flávio Bolsonaro

O chefe da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, o senador Rogério Marinho (PL-RN), informou nesta quarta-feira (30) que o publicitário Duda Lima assumirá o comando da área de comunicação. Ele substitui os marketeiros Alexandre Oltramari e Eduardo Fisher.

Em nota, Marinho agradeceu e reconheceu o “excepcional trabalho” de Oltramari e Fisher. “Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada”, disse o senador.

Essa é a segunda troca na equipe de comunicação de Flávio. Em maio, o marketeiro Marcello Lopes deixou a pré-campanha após vazamento de conversas do senador com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

À época, Lopes disse que decidiu “focar na própria empresa e priorizar os seus negócios”.

Duda Lima passa a integrar a campanha de Flávio em meio à crise desencadeada pelo vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, na qual afirmou ter sido “maltratada” pelo enteado. Em nova gravação, divulgada na quinta-feira (23), ela selou a paz com o senador.

Ligado ao presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, o publicitário comandou a propaganda na campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022. Duda Lima também integrou a equipe de comunicação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na eleição municipal de 2024.