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Política

Flávio pede manifestação da OAB após Moraes proibir visitas a Bolsonaro por 90 dias

Senador e pré-candidato à Presidência foi impedido de visitar o pai por 90 dias após a leitura de uma carta escrita pelo ex-presidente

Sarah Américo

Flávio pede manifestação da OAB após Moraes proibir visitas a Bolsonaro por 90 dias
Flávio Bolsonaro ciritca a decisão de Alexandre de Moraes que o deixa impedido de visitar Jair Bolsonaro por 90 dias Reprodução/Youtube/FlávioBolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, pediu que a Ordem dos Advogados do Brasil se manifeste sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impossibilitou Flávio de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar. “Eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas, que não vou abrir mão.”, disse o senador nesta segunda-feira (13), em uma live no Youtube. “A OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito.”, acrescentou Flávio.

Desde março deste ano, o senador é é advogado de Bolsonaro.

“Me deixar incomunicável com o próprio pai já é um absrudo desporporcional e infundado. Não pode impedir que um advogado converse com seu cliente mesmo que seja filho e pai porque prerrogativa inegociável que o advogado tenha acesso ao seu cliente”, disse o pré-candidato.

Segundo Flávio, o que Moraes quer é tirar a domiciliar de Bolsonaro a qualquer custo. “Quero fazer uma espécie de desabafo aqui com todos vocês, o que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a todo custo, deixar ele mais incomunicável e humilhado ainda mais de forma injusta.”, disse.

De acordo com enador, a estratégia do minsitro é simples é colocar a culpa nele. “Ele quer tirar o meu pai da comiciliar, colocar em outro lugar para colocar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez quando eu fiz a convocação da vigília para rezar pela vida do Bolsonaro, ele inventou que era uma possibilidade de Bolsonaro fugir e colocar tornozeleira”, destacou o pré-candidato.

Decisão de Moraes

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (13) que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará impedido de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.

A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.

O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.

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