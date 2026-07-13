Flávio pede manifestação da OAB após Moraes proibir visitas a Bolsonaro por 90 dias

Senador e pré-candidato à Presidência foi impedido de visitar o pai por 90 dias após a leitura de uma carta escrita pelo ex-presidente

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, pediu que a Ordem dos Advogados do Brasil se manifeste sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impossibilitou Flávio de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar. “Eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas, que não vou abrir mão.”, disse o senador nesta segunda-feira (13), em uma live no Youtube. “A OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito.”, acrescentou Flávio.

Desde março deste ano, o senador é é advogado de Bolsonaro.

“Me deixar incomunicável com o próprio pai já é um absrudo desporporcional e infundado. Não pode impedir que um advogado converse com seu cliente mesmo que seja filho e pai porque prerrogativa inegociável que o advogado tenha acesso ao seu cliente”, disse o pré-candidato.

Segundo Flávio, o que Moraes quer é tirar a domiciliar de Bolsonaro a qualquer custo. “Quero fazer uma espécie de desabafo aqui com todos vocês, o que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a todo custo, deixar ele mais incomunicável e humilhado ainda mais de forma injusta.”, disse.

De acordo com enador, a estratégia do minsitro é simples é colocar a culpa nele. “Ele quer tirar o meu pai da comiciliar, colocar em outro lugar para colocar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez quando eu fiz a convocação da vigília para rezar pela vida do Bolsonaro, ele inventou que era uma possibilidade de Bolsonaro fugir e colocar tornozeleira”, destacou o pré-candidato.

Decisão de Moraes

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (13) que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficará impedido de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias.

A suspensão do direito de visitar Jair, que está em prisão domiciliar, seria motivada pela carta lida pelo senador no último sábado, divulgada em suas redes sociais.

“O desrespeito de FLÁVIO NANTES BOLSONARO à medida cautelar imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO de “proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro” está totalmente configurado por suas próprias afirmações.” Alexandre de Moraes

O ministro também observou que a conduta de Flávio Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada e deve ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral. Segundo Moraes, o vídeo continha expressões com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto, já que o texto se referia a Flávio como o “pré-candidato” de Bolsonaro e “a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência, e do empobrecimento”.