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Fora da Esplanada, bolsonaristas protestam contra Lula e Moraes e a favor de Mendonça

O ato ocorreu em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano

Estadão Conteúdo

As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições. Roque de Sá/Agência Senado

Apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se reuniram nesta segunda-feira, 7, em Brasília, para protestar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os manifestantes também demonstraram apoio ao ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master.

O ato ocorreu em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano, cerca de 3,5 km de distância da Esplanada dos Ministérios, onde acontecia o tradicional desfile cívico-militar pelo 7 de setembro, no qual Lula esteve presente junto a outras autoridades da República.

Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Atualmente, o ex-presidente cumpre a pena em prisão domiciliar, conforme decisão de Moraes, em virtude de condições de saúde.

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