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Política

‘Gay de direita’ recebe poucos votos e decide apoiar Lula no 2º turno

João Pedro Sastre argumentou que não recebeu apoio suficiente
Fernando Keller

Fernando Keller

Lula e Gay de Direita
SnapInsta.to_838041900_18643154764041958_1129320757970479972_n (1) Reprodução/Instagram

João Pedro Sastre (MDB-SP), autointitulado “Gay de Direita”, declarou nesta terça-feira (6) que irá apoiar Lula (PT) no segundo turno das eleições de 2026.

Sastre era candidato à Câmara dos Deputados, porém recebeu apenas 294 votos e se revoltou contra a campanha de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, que vinha apoiando até o resultado do primeiro turno.

O candidato disse que se sentiu traído e que outros candidatos que não se elegeram na direita receberam muitos votos e receberam muito recurso dos partidos.

Não é sobre muitos terem ficado de fora. Foi sobre o tratamento que recebi na campanha, a falta de apoio e a falta de votos pelo eleitorado da direita. Neste segundo turno, a gente vai de 13.João Pedro Sastre

O Gay de Direita também disse que está recebendo ameaças e que “sentiu na pele o que era ser um jovem gay na direita”.

Adeus, bolsonarismo. Flávio perdeu um soldado. Agora é hora de recalcular a rota e seguir em frente.João Pedro Sastre

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