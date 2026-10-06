‘Gay de direita’ recebe poucos votos e decide apoiar Lula no 2º turno
João Pedro Sastre (MDB-SP), autointitulado “Gay de Direita”, declarou nesta terça-feira (6) que irá apoiar Lula (PT) no segundo turno das eleições de 2026.
Sastre era candidato à Câmara dos Deputados, porém recebeu apenas 294 votos e se revoltou contra a campanha de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, que vinha apoiando até o resultado do primeiro turno.
O candidato disse que se sentiu traído e que outros candidatos que não se elegeram na direita receberam muitos votos e receberam muito recurso dos partidos.
Não é sobre muitos terem ficado de fora. Foi sobre o tratamento que recebi na campanha, a falta de apoio e a falta de votos pelo eleitorado da direita. Neste segundo turno, a gente vai de 13.João Pedro Sastre
O Gay de Direita também disse que está recebendo ameaças e que “sentiu na pele o que era ser um jovem gay na direita”.
Adeus, bolsonarismo. Flávio perdeu um soldado. Agora é hora de recalcular a rota e seguir em frente.João Pedro Sastre
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