O que a legislação eleitoral determina sobre o uso de roupas casuais e manifestações políticas nas urnas

Entenda as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral sobre o código de vestimenta dos eleitores e os limites para expressar preferências partidárias.

A cada ciclo eleitoral, a proximidade do pleito reacende dúvidas básicas sobre o comportamento exigido nas seções de votação. A Justiça Eleitoral não exige um código de vestimenta formal para que o cidadão exerça o seu direito. A regra geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pautada pelo bom senso, garantindo que o eleitor tenha amplo acesso às urnas sem enfrentar barreiras burocráticas relacionadas ao seu vestuário cotidiano. A prioridade do Estado é garantir a segurança do processo e o absoluto sigilo do voto.

Origem das regras de vestimenta nas eleições brasileiras

O arcabouço jurídico que orienta o comportamento do eleitorado remonta ao Código Eleitoral, mas as normativas sobre o que vestir são atualizadas periodicamente por meio de resoluções do TSE. Historicamente, a preocupação da Justiça Eleitoral nunca foi policiar a moda ou impor uma etiqueta de esporte fino aos cidadãos. O objetivo central sempre foi evitar a coação de eleitores e impedir qualquer tentativa de compra de votos disfarçada de distribuição de brindes ou roupas padronizadas.

No contexto da redemocratização, o tribunal precisou equilibrar a liberdade de expressão política com a necessidade de manter a ordem pública no dia do pleito. Por isso, as proibições explícitas em manuais de votação focam em atitudes que ferem o decoro público ou que ameaçam a isonomia da disputa eleitoral, deixando o cidadão livre para escolher suas peças de roupa conforme o clima e a sua conveniência.

Essa flexibilidade é essencial em um país de dimensões continentais e clima tropical. A imposição de regras rígidas de vestuário poderia atuar como uma ferramenta de exclusão social, afastando das urnas eleitores de baixa renda ou moradores de regiões mais quentes que dependem de roupas leves no seu dia a dia.

A aplicação prática nas zonas eleitorais

Quando o eleitor chega à sua seção, a fiscalização imediata é feita pelos mesários e pelos presidentes de mesa, que são treinados para interpretar as resoluções do TSE. Na prática, a orientação repassada a esses voluntários é garantir que a votação ocorra de forma fluida. O uso de roupas informais é amplamente tolerado e faz parte da rotina das eleições brasileiras.

A restrição real imposta pelo tribunal se concentra em extremos que violam o pudor público. Os mesários têm a prerrogativa de barrar a entrada de cidadãos que compareçam aos locais de votação sem camisa ou usando trajes de banho, como sungas, biquínis e maiôs. Fora essas exceções específicas, o eleitor tem trânsito livre nos colégios eleitorais.

Se houver algum conflito de interpretação na porta da seção, o presidente da mesa receptora de votos é a autoridade máxima para resolver o impasse. Caso a situação saia do controle, juízes eleitorais que ficam de plantão nos cartórios podem ser acionados para arbitrar sobre o comportamento de eleitores que tentem tumultuar o ambiente com vestimentas inadequadas ou atitudes provocativas.

O xadrez político das manifestações silenciosas

O uso de roupas no dia da eleição também funciona como um termômetro da polarização política. A legislação eleitoral permite que o cidadão demonstre sua preferência por um candidato, partido ou coligação. No entanto, o TSE estabelece uma fronteira muito clara: a manifestação política precisa ser estritamente individual e silenciosa.

Isso significa que o eleitor pode usar a camiseta do seu candidato, carregar bandeiras, colar adesivos no peito e usar broches. O xadrez político se complica quando essa liberdade individual cruza a linha da mobilização coletiva. A Justiça Eleitoral enquadra como crime de boca de urna a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas até o término do horário de votação.

Partidos políticos e cabos eleitorais sabem que tentar influenciar outros cidadãos na fila da seção é uma infração grave. A fiscalização é rigorosa para impedir que grupos organizados transformem os corredores das escolas em palanques de última hora. Se a polícia flagrar grupos de eleitores com camisas idênticas fazendo barulho ou distribuindo material de campanha, os envolvidos podem ser detidos e responder a processos criminais.

Dúvidas frequentes sobre o código de vestimenta

Muitos eleitores perguntam se pode votar de bermuda e chinelo no domingo de eleição.

A resposta da Justiça Eleitoral é sim. Não há nenhuma barreira legal que impeça o uso dessas peças. O cidadão pode comparecer à urna usando bermuda, chinelo, camiseta regata ou qualquer outro calçado e roupa casual.

É permitido usar camisa de time de futebol ou de candidato?

Sim, o uso de camisas de clubes esportivos, incluindo a da Seleção Brasileira, é totalmente liberado. Da mesma forma, camisas com nome, número e foto de candidatos são permitidas, desde que o eleitor não tente convencer outras pessoas no local de votação.

Os mesários seguem as mesmas regras dos eleitores?

Não. Os mesários representam a Justiça Eleitoral no momento do pleito e devem manter absoluta neutralidade. Eles são proibidos de usar qualquer vestimenta ou acessório que faça propaganda para partidos, candidatos ou coligações.

Posso entrar com o celular na cabine de votação?

Apesar de fazer parte dos acessórios diários, o celular é estritamente proibido dentro da cabine. O aparelho, assim como câmeras e equipamentos de rádio, deve ser deixado sobre a mesa do mesário antes de o eleitor se dirigir à urna, para garantir o sigilo do voto e evitar a gravação da tela.

Garantir que o eleitor compreenda seus direitos e limites no momento de ir às urnas é fundamental para a estabilidade democrática. Quando as regras do jogo são claras e acessíveis, o cidadão exerce sua soberania sem o receio de cometer infrações, enquanto o Estado consegue coibir abusos de poder político e econômico, assegurando que o resultado das urnas reflita exclusivamente a vontade popular.