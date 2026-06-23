GSI da Presidência corrige portaria que nomeava ‘Fulano de Tal’ e ‘Cicrano de Tal’

Nomeação havia sido feita para o cargo de assistentes de segurança do presidente

O Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República publicou uma nova versão da portaria 172 no Diário Oficial da União (DOU), retificando a publicação feita na segunda-feira (22), em que nomeava “Fulano de Tal” e “Cicrano de Tal” como assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial.

A primeira versão do documento citava “Major do Exército Brasileiro (EB) FULANO DE TAL; e o 1º Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) CICRANO DE TAL“, além do 1º Sargento da Marinha do Brasil Márcio Adriano de Jesus Leite, que foi mantido na publicação corrigida nesta terça-feira (23).

As duas versões da portaria 172, de 19 de junho de 2026, são assinadas pelo diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Vinícius Damasceno do Nascimento.

A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do GSI após a publicação do primeiro documento, na segunda-feira (22), que reconheceu o erro e adiantou que a retificação aconteceria na próxima edição do DOU.

A portaria corrigida ainda leva a nota de rodapé que indica a correção de informações: “Republicada por ter saído com incorreção do original no DOU Nº 114, na Seção 2, de 22 de junho de 2026, página 3.”

No novo documento são incluídos os nomes dos seguintes militares da Marinha do Brasil:

2º Sargento Francisco Marcone Cordeiro Filho;

2º Sargento Thiago Martinez Carneiro do Nascimento;

3º Sargento Beatriz Afonso Barbio.

Os quatro citados no documento passam a ocupar a Gratificação de Representação da Presidência da República, código Nível IV, e ficam dispensados das que atualmente ocupam.