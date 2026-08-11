Haddad deve dividir anúncio de plano de governo para impulsionar propostas

O plano completo ainda passa por uma etapa de revisão e está nos últimos detalhes antes de ser fechado definitivamente.

A campanha de Fernando Haddad (PT) deve dividir a apresentação do plano de governo em diferentes etapas durante a eleição. De acordo com interlocutores do petista, a estratégia é impulsionar as propostas e transformar os eventos de lançamento em conteúdos para a propaganda eleitoral.



Até o momento, Haddad apresentou apenas as propostas para a área de segurança pública durante um evento realizado na capital paulista na segunda-feira (10). A ideia é replicar o formato a outros temas e criar uma marca mais propositiva para a campanha.



Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha apresentou apenas as diretrizes do plano de governo. O documento é um resumo obrigatório das propostas que devem compor o projeto político apresentado pela candidatura.



O plano completo ainda passa por uma etapa de revisão e está nos últimos detalhes antes de ser fechado definitivamente. A previsão é que o documento seja publicado ao longo da eleição. A campanha avalia começar a apresentar as propostas de outras áreas a partir do início oficial da campanha, no domingo (16).