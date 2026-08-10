Haddad propõe agência antifacção e placar de crimes em plano de segurança

Programa prevê uso de inteligência artificial para prevenção e investigação e promete divulgar índices de resolução de crimes a cada três meses

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) vai propor a criação de uma Agência Estadual Antifacção e de um Placar da Segurança como parte do programa governo para a segurança pública da campanha. Haddad promete implementar o uso de inteligência artificial para prevenção e investigação de crimes e integração entre polícias, guardas municipais e órgãos de controle. O plano será lançado na tarde desta segunda-feira (10), na capital paulista.

A antecipação acontece após a campanha de Haddad colocar a segurança pública como prioridade no tema das eleições deste ano. A avaliação é que o setor é o principal gargalo no estado e o que pode atrair eleitores mais ao Centro para apoiá-lo.

A proposta, chamada de “SP Protege”, tem como principal eixo o programa “Impunidade Zero”, que pretende aumentar a resolução de crimes no estado. O Placar da Segurança deverá divulgar, a cada três meses, os índices de esclarecimento de roubos, furtos, homicídios e feminicídios, com dados separados por região e metas públicas.

Segundo o plano, São Paulo esclareceu 31% dos homicídios registrados em 2023, pior resultado da série histórica. O índice, de acordo com o documento, ficou abaixo da média nacional, de 36%, enquanto alguns estados registraram taxas superiores a 70%.

A inteligência artificial também será usada pelas forças de segurança. A ideia é cruzar imagens de câmeras, registros de ocorrências e chamadas para o 190 para identificar os locais e horários com maior concentração de crimes e orientar o deslocamento das viaturas.

O sistema também deverá cruzar imagens, boletins de ocorrência e chamadas para ajudar os policiais a relacionar diferentes crimes e reunir informações sobre suspeitos e provas em uma mesma investigação.

Outra frente do programa será o combate à violência doméstica. A campanha propõe ampliar a atuação das Delegacias da Mulher e criar uma plataforma que use inteligência artificial para cruzar dados e alertas de diferentes áreas e identificar casos de maior risco.

Em 2025, São Paulo registrou 270 feminicídios, segundo o documento, o maior número da série histórica. Para crianças e adolescentes vítimas de violência, a proposta prevê atendimento especializado e realização de perícia em até 48 horas. Para idosos, o plano prevê um canal de denúncias com acompanhamento dos casos.

No combate às facções, Haddad pretende criar uma estrutura permanente de inteligência e investigação sob direção estratégica do governador. A Agência Estadual Antifacção reuniria Ministério Público, polícias, Receita Estadual e órgãos de controle para atuar no bloqueio de patrimônio e na retirada de mecanismos usados pelo crime organizado na economia formal.

O plano também prevê medidas específicas para o interior e o litoral. No interior, a proposta é criar um patrulhamento permanente dos corredores logísticos para combater roubos de cargas, furtos de gado, máquinas, defensivos e insumos agrícolas. No Porto de Santos, a campanha propõe uma força-tarefa permanente com participação das forças de segurança, Receita Federal, Polícia Federal, autoridade portuária e Marinha.

Na área de valorização dos policiais, Haddad promete criar um plano de carreira com reajustes salariais e promoções baseadas em critérios profissionais. O programa também prevê que as câmeras corporais voltem a ter gravação contínua durante todo o período de serviço dos agentes.