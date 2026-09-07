Helicópteros jogam santinhos lulistas durante ato de Flávio na Paulista, em SP
A reportagem da Jovem Pan flagrou nesta segunda-feira (7) helicópteros que jogaram santinhos de candidatos que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante protesto organizado pelo senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo.
O ato promovido na capital paulista por Flávio é contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A manifestação reúne políticos de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o candidato à vice-presidência de Flávio, Alfredo Gaspara (PL), o pastor Silas Malafaia, além de Flávio.
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