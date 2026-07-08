Ibaneis Rocha desiste de concorrer ao Senado

Eleito em 2018 pela primeira vez ao governo do DF, ele ficou no cargo por dois mandatos

O ex-governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), desistiu da candidatura ao Senado. A informação foi incialmente divulgada pelo G1, e confirmada pela Jovem Pan. Eleito em 2018 pela primeira vez ao governo do DF, ele ficou no cargo por dois mandatos. Ele deixou o cargo em março deste ano extamente para concorrer ao cargo de senador.

A desistência de Ibaneis, de 54 anos, interrompe uma trajetória de sete anos na política do DF. Nascido no Piauí, ganhou fama como advogado e chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF).

Segundo ele, decisão foi para poder cuidar da saúde e viver a vida. “Estou completando 55 anos sexta [10] e quero cuidar da minha vida”, disse. “Fiz a minha parte pela cidade que eu amo e que me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida.Vivi pandemia, cuidei de pessoas e agora preciso cuidar de mim”, acrescentou na mensagem à TV Globo.