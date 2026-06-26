Jornal britânico diz que vídeos de Michelle são ‘revés’ para Flávio Bolsonaro

O jornal britânico Financial Times classificou a publicação dos vídeos de Michelle Bolsonaro sobre o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como “mais um revés” em uma “campanha fragilizada”, na última quinta-feira (25). A ex-primeira-dama publicou uma série de vídeos expondo publicamente o enteado, inclusive dizendo que ele a tinha “apunhalado”.

A publicação chamou o clã Bolsonaro de “realeza política de direita do Brasil”, ao analisar a disputa pública entre Michelle e os filhos do ex-presidente.

“A disputa pública expõe uma antiga desarmonia entre Michelle, que se tornou uma figura popular entre os conservadores brasileiros, e os quatro filhos políticos de seu marido, de 71 anos”, diz o jornal.

O texto também lembra que Flávio aparecia matematicamente empatado com o presidente Lula (PT) nas pesquisas, mas que seu desempenho caiu após a revelação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. O jornal também aponta o impacto negativo dos vídeos em relação ao público feminino, que tem grande rejeição ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que o senador tenta conquistar. Também aponta a força de Michelle entre o público evangélico.

“Embora Jair Bolsonaro continue sendo o líder supremo dos conservadores brasileiros, sua esposa emergiu como uma importante figura política. Michelle lidera a ala feminina do Partido Liberal e é cotada como possível candidata ao Senado. Cristã devota e fluente em Libras, ela conta com forte apoio entre o crescente número de mulheres evangélicas no Brasil”, diz o texto.

Entenda a disputa

Michellee os filhos do marido, Jair Bolsonaro, vêm em uma troca de farpas públicas há algum tempo. Os comentários aumentaram de maneira significativa após a prisão do capitão da reserva e o anúncio de pré-candidatura do filho mais velho, o senador Flávio, à Presidência da República.

A briga de narrativas desaguou em um vídeo publicado por Michelle na quarta-feira (24), em que, mais uma vez, fez críticas públicas e expôs Flávio e os irmãos. Michelle Bolsonaro disse que Flávio a humilhou em um telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou. O senador também reiteradas vezes descartou completamente uma possível candidatura de Michelle à Presidência.

Na rusga mais recente, o vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle afirma que Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Michelle disse ainda que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”

O senador se pronunciou na noite desta quarta-feira (25) e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que, se o fez, “pede desculpas”

Por fim, Michelle declarou que “não tenho raiva de ninguém” e que “apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, no Instagram.

Michelle também escreveu que não há competição entre ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz”, afirmou.