Jovem de 24 anos morre baleada após policial intervir em tentativa de assalto
A jovem Maria Eduarda Santana Nascimento, de 24 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira, 1º. Um policial civil interveio na ocorrência e atirou durante a ação.
O caso aconteceu na altura do número 3.395 da via. O suspeito teria abordado Maria Eduarda em uma moto para assaltá-la quando o investigador da Polícia Civil Pedro Paulo Bassetti interveio. A jovem foi atingida por um disparo, socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, mas não resistiu.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A apuração aguarda os resultados dos laudos periciais.
Segundo a pasta, Bassetti consta como parte do inquérito, prestou depoimento e continua trabalhando. A SSP afirmou que a Corregedoria busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
A agência de eventos com a qual a jovem havia trabalhado publicou uma nota de pesar lamentando a morte e manifestando solidariedade à família, aos amigos e à equipe da qual Maria Eduarda fazia parte.
Assuntos
continue lendo
- TSE revoga liminar de Garotinho e determina que votos no candidato sejam anulados Jovem Pan · há 2 horas
- Datafolha: Lula lidera intenções de voto em MG e PE, e Flávio no RJ e DF; disputa em SP tem empate Jovem Pan · há 2 horas
- Michelle diz que Bolsonaro enfrenta quadro de ansiedade e tem sofrido oscilações: ‘Dias mais difíceis’ Estadão Conteúdo · há 2 horas
- AGU responde Fux e pede bets sejam consideradas ilegais Fernando Keller · há 4 horas