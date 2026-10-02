Jovem de 24 anos morre baleada após policial intervir em tentativa de assalto

Suspeito teria abordado Maria Eduarda em uma moto para assaltá-la quando o investigador da Polícia Civil Pedro Paulo Bassetti interveio

Uso de câmeras acopladas aos uniformes de policiais militares do estado de São Paulo para registro das suas ações, implementada em 18 unidades, ajudou a reduzir violência policial,trazendo resultados emblemáticos.

A jovem Maria Eduarda Santana Nascimento, de 24 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira, 1º. Um policial civil interveio na ocorrência e atirou durante a ação.

O caso aconteceu na altura do número 3.395 da via. O suspeito teria abordado Maria Eduarda em uma moto para assaltá-la quando o investigador da Polícia Civil Pedro Paulo Bassetti interveio. A jovem foi atingida por um disparo, socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, mas não resistiu.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A apuração aguarda os resultados dos laudos periciais.

Segundo a pasta, Bassetti consta como parte do inquérito, prestou depoimento e continua trabalhando. A SSP afirmou que a Corregedoria busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A agência de eventos com a qual a jovem havia trabalhado publicou uma nota de pesar lamentando a morte e manifestando solidariedade à família, aos amigos e à equipe da qual Maria Eduarda fazia parte.