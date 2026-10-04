Jovem Pan transmite ao vivo apuração das urnas; acompanhe
A Jovem Pan acompanha ao vivo a apuração dos votos das eleições 2026 neste domingo (4). A cobertura especial traz os resultados da disputa pela Presidência da República, pelos governos estaduais, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, além de análises e repercussões dos números divulgados pela Justiça Eleitoral.
A partir das 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os resultados oficiais. A Jovem Pan acompanha a atualização dos números em tempo real, com informações sobre os candidatos eleitos, as disputas que seguem para o segundo turno e a distribuição das cadeiras no Congresso Nacional.
A transmissão reúne jornalistas, apresentadores e comentaristas da Jovem Pan News para analisar o desempenho dos candidatos, os resultados nos principais colégios eleitorais e os desdobramentos políticos da votação.
Assista à apuração das eleições 2026 ao vivo
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