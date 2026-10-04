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Jovem Pan transmite ao vivo apuração das urnas; acompanhe

Cobertura especial das eleições 2026 traz resultados em tempo real, análises e repercussões das disputas em todo o Brasil

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Urna eletrônica
Jovem Pan transmite ao vivo apuração das urnas; acompanhe José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Jovem Pan acompanha ao vivo a apuração dos votos das eleições 2026 neste domingo (4). A cobertura especial traz os resultados da disputa pela Presidência da República, pelos governos estaduais, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, além de análises e repercussões dos números divulgados pela Justiça Eleitoral.

A partir das 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os resultados oficiais. A Jovem Pan acompanha a atualização dos números em tempo real, com informações sobre os candidatos eleitos, as disputas que seguem para o segundo turno e a distribuição das cadeiras no Congresso Nacional.

A transmissão reúne jornalistas, apresentadores e comentaristas da Jovem Pan News para analisar o desempenho dos candidatos, os resultados nos principais colégios eleitorais e os desdobramentos políticos da votação.

Assista à apuração das eleições 2026 ao vivo

Acompanhe também as atualizações, notícias e análises sobre as eleições 2026 no portal da Jovem Pan.

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