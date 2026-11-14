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Fim da escala 6×1: Dino diz que liminar não autoriza acordos individuais

Ministro afirma que ajustes para atividades como hospitais e aviação dependem de negociação coletiva com participação do sindicato

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Flávio Dino durante julgamento em 15 de setembro de 2026
Flávio Dino durante julgamento em 15 de setembro de 2026 Alejandro Zambrana/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste sábado (14) que a liminar sobre a transição para a escala 5×2 não cria exceções à nova jornada nem autoriza acordos individuais. Em publicação no Instagram, o ministro disse que eventuais ajustes para atividades específicas dependem de negociação coletiva, com participação obrigatória do sindicato.

Dino citou hospitais, aviação, navios e plataformas de petróleo em alto-mar como exemplos de atividades que podem exigir ajustes. Segundo ele, eventos, datas comemorativas e demandas sazonais também podem ser discutidos entre empresas e sindicatos.

“Não cabe a mim definir essas hipóteses, mas aos sindicatos e às empresas. Sem acordo ou convenção coletiva, prevalecerá a regra geral”, escreveu.

O ministro afirmou que a negociação coletiva já é garantida pela Constituição e lembrou que algumas atividades essenciais têm jornadas diferenciadas há décadas, previstas em leis próprias. Segundo Dino, a transição também deve levar em conta a população que depende desses serviços.

Julgamento vai ao plenário físico

A liminar segue em vigor e mantém o início da transição para 16 de dezembro de 2026, quando a jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial. A redução para 40 horas semanais está prevista para dezembro de 2027.

Também neste sábado, o ministro Luiz Fux pediu destaque e interrompeu o julgamento virtual da liminar. Antes do pedido, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes haviam acompanhado o voto de Dino pela confirmação da decisão. A análise será retomada no plenário físico, em data a ser definida pelo presidente do STF, Edson Fachin.

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