Lula irá se reunir novamente com Alcolumbre na próxima semana

Encontro dará continuidade às conversas iniciadas nesta semana, em meio às negociações do governo para avançar com a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 no Senado

O presidente Lula (PT) irá se reunir novamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na próxima semana. A informação foi confirmada pela líder do governo na Casa Alta, Teresa Leitão (PE), à Jovem Pan.

A notícia sobre o novo encontro ocorre poucos dias após Lula e Alcolumbre voltarem a se reunir, na noite de terça-feira (4), depois de cerca de três meses e meio sem conversas. A reunião aconteceu durante um jantar promovido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de reaproximar o presidente da República e o líder do Senado.

Entre os principais temas das negociações está a proposta de emenda à Constituição do fim da escala de trabalho 6×1. Nesta sexta-feira (7), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que Lula e Alcolumbre ainda não firmaram um compromisso para destravar a tramitação da proposta, mas comentou que espera que um entendimento seja alcançado nas próximas semanas.

Segundo Boulos, o governo concentrará esforços no Congresso nas duas semanas que antecedem as eleições para tentar avançar com a PEC. Ele afirmou que o fim da escala 6×1 é a principal prioridade legislativa do Executivo no segundo semestre e informou que movimentos sociais e centrais sindicais organizarão mobilizações em todas as capitais na próxima segunda-feira (10) em defesa da proposta.

A PEC está parada no Senado há pouco mais de dois meses, após ser aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados em 27 de maio. O texto prevê a adoção da escala 5×2 e a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 42 horas, com uma diminuição posterior para 40 horas.

A expectativa do governo é que Alcolumbre encaminhe a proposta à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa necessária antes da análise pelo plenário do Senado.

Boulos afirmou ainda que o Executivo não pretende negociar novas alterações no texto aprovado pela Câmara, argumentando que a proposta já passou por mudanças durante sua tramitação na Casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo