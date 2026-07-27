Lula ironiza ao ser questionado sobre declarações de Milei: ‘Quem é esse cara?’

Declaração acontece após críticas do líder argentino ao presidente do Brasil durante a convenção do PL no domingo (25)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) e os laboratórios de testes em etanol e biodiesel no campus de São Caetano do Sul, na região do ABC Paulist

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou ao ser perguntado sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, durante a convenção do PL no sábado (25). “Quem é esse cara?”, disse Lula em resposta a um repórter no Palácio do Itamaraty, em Brasília, nesta segunda-feira (27).

Perguntado como o ele via as declarações de Milei, enquanto Lula esperava o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, Lula respondeu: “Eu? Quem é esse cara?”, e saiu caminhando.

A declaração acontece após o discurso de Milei em que ele critica Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Crise teve início após Milei participar no sábado (25) do evento de lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Durante um discurso de cerca de 30 minutos, o presidente argentino criticou o presidente Lula, atacou políticas do governo brasileiro e chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “lixo careca”, por causa da decisão que impediu uma visita de Milei ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

Em resposta, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília para transmitir a insatisfação do governo brasileiro com as declarações. Também chamou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas sobre a situação das relações entre os dois países.

Segundo comunicado, a convocação ocorreu em razão das “agressões” de Milei a Lula e a outras autoridades brasileiras durante a convenção do PL, em São Paulo. A pasta afirmou que “não há precedentes” para um caso em que “um presidente estrangeiro, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado” e a instituições democráticas brasileiras.