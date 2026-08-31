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Política

Lula janta com ministros e empresários para tratar de questões fiscais

O encontro serviu para o chefe do Executivo fizesse gestos de aproximação da Faria Lima

Estadão Conteúdo

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Lula TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está oferecendo um jantar para ministros de Estado e 16 empresários no Palácio da Alvorada. O encontro serviu para que Lula fizesse gestos de aproximação da Faria Lima e tratasse de questões fiscais.

De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), participam do jantar os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Representando o governo, também estão o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; e o presidente do PT, Edinho Silva.

Os 16 empresários que participam do jantar são:

  • Josué Gomes, Coteminas
  • André Esteves, BTG
  • Luiz Carlos Trabucco Cappi, Bradesco
  • Rubens Ometto Silveira Mello, Cosan
  • Joesley Batista, JBS
  • José Seripieri Filho, Amil
  • Henrique Constantino, Gol Linhas Aéreas
  • André Gerdau Johannpeter, Gerdau
  • Rubens Menin, MRV Engenharia
  • Eraí Maggi, Grupo Bom Futuro
  • Fábio Ermírio de Moraes, Votorantim Cimentos
  • José Luís Cutrale Júnior, Cutrale
  • Chain Zaher, Grupo SEB
  • Roberto Setúbal, Itaú Unibanco
  • João Alves de Queiroz Filho, Hypera Pharma
  • Ricardo Lacerda, BR Partners

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