Lula janta com ministros e empresários para tratar de questões fiscais

O encontro serviu para o chefe do Executivo fizesse gestos de aproximação da Faria Lima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está oferecendo um jantar para ministros de Estado e 16 empresários no Palácio da Alvorada. O encontro serviu para que Lula fizesse gestos de aproximação da Faria Lima e tratasse de questões fiscais.

De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), participam do jantar os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Representando o governo, também estão o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; e o presidente do PT, Edinho Silva.

Os 16 empresários que participam do jantar são: