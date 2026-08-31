Lula janta com ministros e empresários para tratar de questões fiscais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está oferecendo um jantar para ministros de Estado e 16 empresários no Palácio da Alvorada. O encontro serviu para que Lula fizesse gestos de aproximação da Faria Lima e tratasse de questões fiscais.
De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), participam do jantar os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).
Representando o governo, também estão o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; e o presidente do PT, Edinho Silva.
Os 16 empresários que participam do jantar são:
- Josué Gomes, Coteminas
- André Esteves, BTG
- Luiz Carlos Trabucco Cappi, Bradesco
- Rubens Ometto Silveira Mello, Cosan
- Joesley Batista, JBS
- José Seripieri Filho, Amil
- Henrique Constantino, Gol Linhas Aéreas
- André Gerdau Johannpeter, Gerdau
- Rubens Menin, MRV Engenharia
- Eraí Maggi, Grupo Bom Futuro
- Fábio Ermírio de Moraes, Votorantim Cimentos
- José Luís Cutrale Júnior, Cutrale
- Chain Zaher, Grupo SEB
- Roberto Setúbal, Itaú Unibanco
- João Alves de Queiroz Filho, Hypera Pharma
- Ricardo Lacerda, BR Partners
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