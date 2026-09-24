Neta de Lionel Brizola, Juliana busca comandar o estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez

Candidata iniciou sua caminhada nos cargos eletivos no pleito de 2008, quando se elegeu vereadora para a Câmara Municipal de Porto Alegre

Juliana Daudt Brizola (PDT-RS) é candidata ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Juliana nasceu em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 3 de agosto de 1975. Pertencente a uma família de histórica projeção na política brasileira, é filha de José Vicente Brizola e Nereida Daudt, neta do ex-governador Leonel Brizola e bisneta, por via materna, do ex-presidente da República João Goulart.

Formou-se em Direito pela Universidade Santa Úrsula e especializou-se em Ciências Criminais, obtendo o título de mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Filiada ao Partido Democrático Trabalhista, iniciou sua caminhada nos cargos eletivos no pleito de 2008, quando se elegeu vereadora para a Câmara Municipal de Porto Alegre.

Em 2010, disputou com sucesso uma vaga no Poder Legislativo estadual, elegendo-se deputada estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Foi reeleita para o parlamento gaúcho nas eleições de 2014 e 2018, cumprindo três mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa.

Durante sua atuação no Legislativo estadual, presidiu a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, dedicando sua pauta parlamentar à aprovação de projetos voltados à implantação de escolas em tempo integral, à proteção dos direitos da infância e da juventude e ao combate à violência contra a mulher.

Disputou o comando do Poder Executivo da capital gaúcha ao candidatar-se à Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT nas eleições municipais de 2020 e de 2024, mantendo-se como uma das principais lideranças da vertente trabalhista no estado.