Lula não deve ir ao debate na Globo antes do primeiro turno

A percepção é de que o presidente seria atacado por todos os outros candidatos presentes

O presidente Lula (PT) não deve ir ao debate presidencial da TV Globo, marcado para esta quinta-feira (1º), segundo apurou a Jovem Pan.

O petista não foi a nenhum debate realizado até agora, assim como o Flávio Bolsonaro (PL), que decidiu seguir a decisão. A percepção é de que Lula seria atacado por todos os outros candidatos presentes.

Em declaração à Jovem Pan, Marco Aurélio de Carvalho, coordenador da campanha do PT, defendeu que ele não deveria ir ao debate.

De um lado, nós temos um chefe de Estado, de outro, nós temos um miliciano. De um lado, nós temoturnos um programa de governo, de outro, nós temos bravatas. É… de um lado nós temos, enfim, amor e esperança, de outro, ódio e intolerância. Não vejo sentido nenhum em ele debater com o Flávio Bolsonaro, né? Marco Aurélio de Carvalho

O advogado também argumenta que o modelo de debate do primeiro turno não favorece a “discussão programática”. Ele também reforçou que a posição ainda não é oficial.

Marco Aurélio também disse que Lula não se nega a debater e que, no segundo turno ele terá mais oportunidades.

Flávio Bolsonaro confirmou que irá ao debate na próxima quinta-feira (1º).