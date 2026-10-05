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Política

Lula vence em 52 países e territórios; Flávio lidera em 32 no exterior

Petista soma 260.814 votos nos 85 locais da relação, contra 143.533 do candidato do PL; Guiné-Bissau terminou empatada

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Prismada Flávio Bolsonaro e Lula
Lula e Flávio Bolsonaro vão concorrer à Presidência em 2026 Edilson Rodrigues/Agência Senado/Ricardo Stuckert/PR/

Com a apuração encerrada, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em 52 dos 85 países e territórios da relação da votação no exterior. O candidato do PL recebeu mais votos em 32 locais, enquanto a Guiné-Bissau terminou empatada, com 17 votos para cada um.

Na soma dos votos dos dois candidatos nesses locais, Lula recebeu 260.814 votos, contra 143.533 de Flávio Bolsonaro.

Entre os maiores colégios eleitorais da relação, Flávio venceu nos Estados Unidos, com 45.004 votos, contra 23.335 de Lula, e no Japão, onde recebeu 24.601 votos, ante 5.234 do petista.

Lula ficou à frente em Portugal, com 26.229 votos, contra 19.278 de Flávio; no Canadá, por 12.508 a 7.043; na Alemanha, por 13.525 a 3.532; e na França, por 8.769 a 1.758.

Na América do Sul, Lula venceu em Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela, entre outros países. Flávio recebeu mais votos em Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru.

Veja os resultados no exterior

País ou territórioLulaFlávio BolsonaroMais votado
Alemanha13.5253.532Lula
Angola147101Lula
Argentina3.7451.678Lula
Arábia Saudita5222Lula
Austrália4.5622.579Lula
Bolívia3491.387Flávio Bolsonaro
Bélgica2.5161.959Lula
Cabo Verde3920Lula
Canadá12.5087.043Lula
Chile928809Lula
China26898Lula
Chipre2420Lula
Cingapura19092Lula
Colômbia245252Flávio Bolsonaro
Coreia do Sul12372Lula
Costa Rica173159Lula
Croácia2917Lula
Dinamarca1.166195Lula
Egito4612Lula
El Salvador2348Flávio Bolsonaro
Emirados Árabes Unidos512659Flávio Bolsonaro
Equador130171Flávio Bolsonaro
Eslováquia3513Lula
Eslovênia6125Lula
Espanha7.2633.338Lula
Estados Unidos23.33545.004Flávio Bolsonaro
Estônia14219Lula
Filipinas2633Flávio Bolsonaro
Finlândia475155Lula
França8.7691.758Lula
Grécia196230Flávio Bolsonaro
Guatemala3367Flávio Bolsonaro
Guiana743Flávio Bolsonaro
Guiana Francesa484518Flávio Bolsonaro
Guiné-Bissau1717Empate
Honduras1734Flávio Bolsonaro
Hong Kong99105Flávio Bolsonaro
Hungria33193Lula
Indonésia819Flávio Bolsonaro
Irlanda6.0251.559Lula
Irã1411Lula
Israel92523Flávio Bolsonaro
Itália6.1484.386Lula
Jamaica414Flávio Bolsonaro
Japão5.23424.601Flávio Bolsonaro
Jordânia67559Lula
Kuwait5412Lula
Líbano2.5381.138Lula
Líbia20Lula
Malásia4427Lula
Marrocos306Lula
Moçambique89113Flávio Bolsonaro
México585589Flávio Bolsonaro
Nicarágua3335Flávio Bolsonaro
Noruega592198Lula
Nova Zelândia23464Lula
Omã1220Flávio Bolsonaro
Palestina105.00346Lula
Panamá236336Flávio Bolsonaro
Paraguai5443.816Flávio Bolsonaro
Países Baixos4.6241.081Lula
Peru248380Flávio Bolsonaro
Polônia18365Lula
Portugal26.22919.278Lula
Qatar147173Flávio Bolsonaro
Quênia2617Lula
Reino Unido8.6405.366Lula
República Dominicana65106Flávio Bolsonaro
República Tcheca27970Lula
Romênia3122Lula
Senegal5124Lula
Suriname121366Flávio Bolsonaro
Suécia1.770505Lula
Suíça5.1944.525Lula
Sérvia3013Lula
Síria977Lula
Tailândia4051Flávio Bolsonaro
Taiwan77107Flávio Bolsonaro
Turquia9030Lula
Uruguai790692Lula
Venezuela128125Lula
Vietnã1314Flávio Bolsonaro
África do Sul152230Flávio Bolsonaro
Áustria979311Lula
Índia2426Flávio Bolsonaro

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