Lula vence em 52 países e territórios; Flávio lidera em 32 no exterior

Petista soma 260.814 votos nos 85 locais da relação, contra 143.533 do candidato do PL; Guiné-Bissau terminou empatada

Lula e Flávio Bolsonaro vão concorrer à Presidência em 2026

Com a apuração encerrada, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em 52 dos 85 países e territórios da relação da votação no exterior. O candidato do PL recebeu mais votos em 32 locais, enquanto a Guiné-Bissau terminou empatada, com 17 votos para cada um.

Na soma dos votos dos dois candidatos nesses locais, Lula recebeu 260.814 votos, contra 143.533 de Flávio Bolsonaro.

Entre os maiores colégios eleitorais da relação, Flávio venceu nos Estados Unidos, com 45.004 votos, contra 23.335 de Lula, e no Japão, onde recebeu 24.601 votos, ante 5.234 do petista.

Lula ficou à frente em Portugal, com 26.229 votos, contra 19.278 de Flávio; no Canadá, por 12.508 a 7.043; na Alemanha, por 13.525 a 3.532; e na França, por 8.769 a 1.758.

Na América do Sul, Lula venceu em Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela, entre outros países. Flávio recebeu mais votos em Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru.

Veja os resultados no exterior