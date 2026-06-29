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Política

Maioria dos brasileiros não sabe ou não lembra nome de nenhum parlamentar, diz pesquisa

Apenas oito dos 513 deputados federais em exercício foram lembrados

Estadão Conteúdo

Maioria dos brasileiros não sabe ou não lembra nome de nenhum parlamentar, diz pesquisa
Brasília (DF) 13/11/2024 Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. Lula Marques/ Agência Brasil

A maioria dos eleitores brasileiros não consegue indicar o nome de ao menos um deputado federal ou senador atualmente no exercício do mandato no Congresso Nacional. É o que aponta levantamento realizado pelo instituto Datafolha, divulgado neste domingo (28).

Segundo a pesquisa, 75% dos entrevistados não conseguiram mencionar nenhum integrante do Senado, enquanto 68% não souberam citar um membro da Câmara.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dois em cada três eleitores afirmaram não se recordar em quem votaram para as cadeiras proporcionais e majoritárias do Parlamento na última eleição geral. De acordo com o instituto, 67% dos entrevistados esqueceram em quem votaram para deputado federal, patamar que oscila para 66% no caso de senador e de deputado estadual.

No detalhamento sobre a composição da Câmara, apenas oito dos 513 deputados federais em exercício foram nominalmente citados pelos entrevistados.

O parlamentar mais citado foi Nikolas Ferreira (PL-MG), com 6% das menções espontâneas, seguido por Erika Hilton (PSOL-SP), com 4%. Os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Kim Kataguiri (Missão-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) registraram 1% cada.

O desconhecimento do eleitorado também se manifestou por meio de equívocos na atribuição de funções institucionais e na identificação de mandatos válidos. O senador Cleitinho (Republicanos-MG) foi listado por entrevistados como deputado federal. Já Nikolas Ferreira foi citado como senador. Também houve citações a Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cujo mandato parlamentar foi cassado em dezembro do ano passado.

Dos 25% dos entrevistados que souberam identificar ao menos um integrante das 81 cadeiras do Senado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou o índice com 3% de lembrança. Na sequência, Romário (PL-RJ), Cleitinho e Sergio Moro (PL-PR) figuram empatados com 2% das respostas espontâneas.

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