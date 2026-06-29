Maioria dos brasileiros não sabe ou não lembra nome de nenhum parlamentar, diz pesquisa

Brasília (DF) 13/11/2024 Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A maioria dos eleitores brasileiros não consegue indicar o nome de ao menos um deputado federal ou senador atualmente no exercício do mandato no Congresso Nacional. É o que aponta levantamento realizado pelo instituto Datafolha, divulgado neste domingo (28).

Segundo a pesquisa, 75% dos entrevistados não conseguiram mencionar nenhum integrante do Senado, enquanto 68% não souberam citar um membro da Câmara.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dois em cada três eleitores afirmaram não se recordar em quem votaram para as cadeiras proporcionais e majoritárias do Parlamento na última eleição geral. De acordo com o instituto, 67% dos entrevistados esqueceram em quem votaram para deputado federal, patamar que oscila para 66% no caso de senador e de deputado estadual.

No detalhamento sobre a composição da Câmara, apenas oito dos 513 deputados federais em exercício foram nominalmente citados pelos entrevistados.

O parlamentar mais citado foi Nikolas Ferreira (PL-MG), com 6% das menções espontâneas, seguido por Erika Hilton (PSOL-SP), com 4%. Os deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Kim Kataguiri (Missão-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) registraram 1% cada.

O desconhecimento do eleitorado também se manifestou por meio de equívocos na atribuição de funções institucionais e na identificação de mandatos válidos. O senador Cleitinho (Republicanos-MG) foi listado por entrevistados como deputado federal. Já Nikolas Ferreira foi citado como senador. Também houve citações a Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cujo mandato parlamentar foi cassado em dezembro do ano passado.

Dos 25% dos entrevistados que souberam identificar ao menos um integrante das 81 cadeiras do Senado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou o índice com 3% de lembrança. Na sequência, Romário (PL-RJ), Cleitinho e Sergio Moro (PL-PR) figuram empatados com 2% das respostas espontâneas.