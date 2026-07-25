Flávio, Haddad e mais: convenções em SP oficializam candidaturas neste fim de semana

O final de semana em São Paulo será marcado por uma série de convenções partidárias. Os eventos são obrigatórios e darão início oficial às campanhas para as eleições de outubro. Os encontros servirão para homologar candidaturas, reunir lideranças nacionais e estaduais e apresentar as estratégias dos partidos para a disputa eleitoral.

PL no Pacaembu

A convenção nacional do Partido Liberal (PL) será realizada no sábado (25), no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, na capital paulista. O evento marcará a homologação dos candidatos da legenda para as eleições de outubro, com destaque para o lançamento oficial da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

A expectativa é de que a convenção reúna as principais lideranças do partido e representantes da direita brasileira. Também é aguardada a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, que estará em São Paulo para apoiar a candidatura de Flávio e poderá discursar durante o evento.

Vale lembrar que a campanha de Flávio chega à convenção sem definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa. Nos bastidores, é sabido que o nome preferido do senador continua sendo o da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, do Republicanos.

PT em Campinas

Também no sábado, o Partido dos Trabalhadores (PT) promove sua Convenção Estadual em Campinas, no interior paulista. O encontro contará com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reunirá dirigentes e filiados para oficializar as candidaturas da legenda no estado, além de discutir as diretrizes da campanha eleitoral.

Em São Paulo, será confirmada a candidatura de Fernando Haddad. Já o PT do Piauí confirma Rafael Fonteles à reeleição para o governo do estado. No Rio Grande do Sul, o diretório estadual confirma Edegar Pretto como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Juliana Brizola (PDT) e Paulo Pimenta como candidato ao Senado.

PSD no domingo

Já no domingo (26), será a vez do PSD realizar sua convenção em São Paulo. O evento deverá reunir o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Antes mesmo da realização do evento, o partido esteve envolto em polêmicas, principalmente por conta da possível ausência do atual governador de São Paulo na convenção. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, chegou a afirmar que o apoio de seu partido a Tarcísio de Freitas “é incondicional”.

Tarcísio teria ficado incomodado com uma montagem publicada por Kassab na qual o governador aparece junto com Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, por isso avaliou faltar ao evento. Tarcísio é aliado de Flávio Bolsonaro (PL), que concorre com Caiado e que tem sofrido com críticas do ex-governador de Goiás.

A convenção, como programado, servirá para oficializar a chapa de Caiado à presidência da república, com Gilberto Kassab como vice.