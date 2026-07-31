Valdemar sobre Michelle concorrer ao Senado: ‘Quem vai decidir é Bolsonaro’

Presidente do PL afirmou nesta sexta-feira (31) que a ex-primeira-dama deve responder sobre candidatura até domingo (2)

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira (31) que a palavra final sobre candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal será do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai candidata ou não. Ela está com ele, cuidando dele, e como ela tem esse problema pela frente fica muito difícil fazer campanha”, disse Valdemar.

A declaração foi feita a jornalistas após encontro do presidente da sigla com Michelle, na tarde desta sexta, em uma doceria em frente ao condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

Após a reunião, ele afirmou que ela deve retornar com a decisão final até domingo (2). “Ela tem que cuidar do marido, então ela me disse que vai conversar com ele e vai ter essa decisão até domingo”, afirmou.

Valdemar garantiu ainda que Michelle estará presente na convenção do partido, que acontece no domingo, e deve oficializar os candidatos pelo PL ao Distrito Federal.

Michelle candidata

Na quinta-feira (30), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), haviam confirmado que a ex-primeira-dama e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) seriam candidatas ao Senado.

Durante convenção estadual do Republicanos, Damares falou ao lado de Bia Kicis. “Imagine, Bia. Eu, você e Michelle Bolsonaro. Essas três mulheres juntas ajudando a Celina e o Gustavo [Rocha] a governar o DF”, declarou a senadora.

Damares ainda disse à deputada que, se ela quisesse mudar para o Republicanos, a legenda a acolheria.

Celina criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, na sequência, afirmou que Bia e Michelle “defenderão e honrarão” pautas de oposição na Casa Alta.