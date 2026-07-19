Michelle Bolsonaro descarta ser vice de Zema: ‘Isso não pode sequer ser cogitado’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro descartou categoricamente a possibilidade de integrar a chapa do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, como candidata a vice-presidente nas eleições de 2026. Em resposta via redes sociais, Michelle rebateu as declarações de Zema, que havia cogitado seu nome por ela ser “ficha limpa”. A ex-primeira-dama afirmou que a proposta “não pode sequer ser cogitada”, lembrando que o PL, seu partido, participará da disputa com outro pré-candidato, seu enteado e senador Flávio Bolsonaro.

Além das amarras partidárias, Michelle esclareceu que ainda não definiu se será candidata a algum cargo em 2026, inclusive ao Senado. Ela enfatizou que sua grande prioridade no momento atual é cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre prisão domiciliar humanitária em decorrência de diversas comorbidades que afetam desde o sistema digestivo até o sistema nervoso.

O convite de Zema e a forte negativa de Michelle ocorrem em meio a uma crise pública entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro.

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