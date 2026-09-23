Michelle Bolsonaro recebe alta após internação por enxaqueca

A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (23), após ser internada para tratar um quadro de enxaqueca refratária, na última terça-feira.

“De alta, graças ao meu bom Deus!”, escreveu Michelle nas redes sociais. A candidata ao Senado pelo Distrito Federal também agradeceu as orações e o carinho que recebeu. “Deus abençoe cada um de vocês!”

A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses. Em agosto deste ano, Michelle também foi internada para tratar dores de cabeça. Na época, ela passou por uma bateria de exames e outros procedimentos para tratar a enxaqueca.

A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL), que lançou oficialmente as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.

*Com informações do Estadão Conteúdo