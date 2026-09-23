Atlas/Boomberg: Paes tem 49,2% contra 40,6% de Douglas Ruas no 2º turno no RJ

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (23) também mostra o candidato à reeleição na liderança nos dois cenários de primeiro turno

Eduardo Paes e Douglas Ruas, candidatos ao governo do Rio de Janeiro

A pesquisa Atlas/Boomberg, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), com 49,2% das intenções de voto contra 40,6% de Douglas Ruas (PL) em um eventual segundo turno na disputa pelo governo do estado.

Votos brancos e nulos somam 6,9%, enquanto 3,4% dos entrevistados não souberam responder.

Veja os números:

Eduardo Paes (PSD): 49,2%;

49,2%; Douglas Ruas (PL): 40,6%;

40,6%; Voto branco/nulo: 6,9%;

6,9%; Não sabe: 3,4%.

Primeiro turno

A pesquisa também realizou dois cenários para o primeiro turno da eleição ao governo do Rio de Janeiro.

No cenário 1, Eduardo Paes aparece com 45,7%, seguido por Douglas Ruas, com 32,4%. Garotinho (Republicanos) tem 8,9%; Coronel Busnello (Missão), 3,1%; William Siri (PSOL), 2%; e André Marinho (Novo), 1,6%.

Votos brancos e nulos somam 4,5%, enquanto 0,8% não souberam responder. Outros candidatos registram 0,9%.

Veja os números:

Eduardo Paes: 45,7%;

45,7%; Douglas Ruas: 32,4%;

32,4%; Garotinho (Republicanos): 8,9%;

8,9%; Coronel Busnello (Missão): 3,1%;

3,1%; William Siri (PSOL): 2%;

2%; André Marinho (Novo): 1,6%;

1,6%; Outros: 0,9%;

0,9%; Voto branco/nulo: 4,5%;

4,5%; Não sabe: 0,8%.

No cenário 2, Paes também aparece na frente, com 44,4%, enquanto Douglas Ruas registra 38,2%. Coronel Busnello tem 4%; William Siri, 2,7%; e André Marinho, 1,7%.

Brancos e nulos representam 4,3%, e 3,4% não souberam responder. Outros candidatos somam 1,2%.

A Atlas/Boomberg entrevistou 1.829 pessoas entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números RJ-01150/2026 e BR-01622/2026.