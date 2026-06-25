Michelle se pronuncia após pedido de desculpas de Flávio: ‘Não tenho raiva’

Michelle também escreveu que não há competição entre ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou na manhã desta quinta-feira (25) após o enteado e presidenciável Flávio Bolsonaro pedir desculpas, caso tenha a ofendido.

“Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, publicou a presidente do PL Mulher no Instagram.

Michelle também escreveu que não há competição entre ela e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz”, afirmou.

Entenda a polêmica

Em vídeo publicado na quarta-feira (24) no Instagram, Michelle Bolsonaro disse que Flávio a humilhou em um telefonema. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

Segundo ela, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”. A ex-primeira-dama defende a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Ainda na noite de quarta, o senador e pré-candidato se pronunciou e disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que se fez, “pede desculpas”.